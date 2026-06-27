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Mondiali

Impresa storica di Capo Verde: qualificazione che ribalta ogni pronostico. E lo sfottò finale diventa virale sul web, cosa c’è dietro!

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39 minuti ago

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Capo Verde

Capo Verde qualificato ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Impresa storica, suggellata da un’esultanza finale che è diventata subito virale

Un piccolo Stato insulare di appena 530.000 abitanti ha appena firmato l’impresa più incredibile, romantica e inaspettata della fase a gironi dei Mondiali 2026. All’inizio della massima kermesse calcistica, i principali bookmakers internazionali assegnavano a Capo Verde una quota quasi irrisoria: appena l’1% di possibilità di superare il turno e accedere alla fase successiva. Contro ogni parere della vigilia, la selezione africana ha letteralmente stravolto i dati statistici, conquistando uno storico accesso ai sedicesimi di finale e trasformando i propri calciatori in autentici eroi nazionali.

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Tre pareggi d’oro nel girone di ferro con Spagna e Uruguay

Il cammino degli uomini guidati dal commissario tecnico Pedro Leitão Brito, calcisticamente conosciuto da tutti con il soprannome di Bubista, è stato un autentico capolavoro di organizzazione difensiva, cuore e resilienza tattica. Inseriti in un raggruppamento che alla vigilia appariva come un ostacolo insormontabile, la compagine oceanica ha dovuto vedersela con autentiche superpotenze del calcio mondiale come la Spagna e l’Uruguay, oltre alla sempre ostica Arabia Saudita.

Al capitano Vozinha e ai suoi compagni di squadra sono bastati tre pareggi consecutivi in altrettante partite disputate per blindare il passaggio del turno. Un percorso netto e senza sconfitte che ha permesso alla squadra di posizionarsi davanti a blasonati avversari e di scrivere una delle pagine più memorabili e affascinanti nella storia recente della Coppa del Mondo.

Il verdetto del campo e lo sfottò diventato virale sul web

La certezza matematica della qualificazione è arrivata al termine di novanta minuti vissuti con il fiato sospeso. Il pareggio a reti bianche ottenuto contro la selezione saudita ha costretto i capoverdiani a rimanere sul terreno di gioco in attesa del fischio finale della contemporanea sfida tra l’Uruguay e gli spagnoli. La definitiva caduta della Celeste ha dato il via a una festa incontenibile, caratterizzata da lacrime di gioia, abbracci e cori liberatori.

Nel giro di pochissimo tempo, il video dei festeggiamenti del gruppo all’interno dello spogliatoio è diventato virale sul web. Nel filmato si vedono i giocatori ballare e fare il segno del numero uno con il dito, urlando ripetutamente a gran voce «1%». Un chiaro e ironico riferimento alla percentuale di successo che era stata loro attribuita dagli scommettitori all’alba del torneo, un dettaglio numerico tramutato oggi in una splendida realtà che candida ufficialmente Capo Verde a essere la favola più bella di questa competizione iridata.

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