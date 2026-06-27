L’emozione di Abdoulaye Seck: la dedica speciale per il figlio scomparso nel match Senegal-Iraq

Abdoulaye Seck ha emozionato tutti durante Senegal Iraq: la dedica speciale con una maglietta per il figlio scomparso

La decisiva sfida tra Senegal e Iraq sul palcoscenico della Coppa del Mondo non ha regalato soltanto importanti verdetti legati alla classifica dei gironi. Al di là del netto responso del campo, la serata è stata profondamente segnata da un momento di straordinaria e commovente intensità umana che ha visto come protagonista assoluto il difensore centrale della compagine africana, Abdoulaye Seck. Il match si è concluso con un perentorio 5-0 in favore dei Leoni della Teranga, un risultato rotondo che permette alla selezione di mantenere pienamente vive le speranze di qualificazione ai sedicesimi di finale attraverso il meccanismo del ripescaggio delle migliori terze.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Il gesto oltre il calcio: l’assist e l’omaggio silenzioso

L’episodio che ha scosso emotivamente gli spettatori di tutto il mondo si è verificato in concomitanza con un’azione di gioco decisiva per le sorti dell’incontro. Dopo aver fornito un pregevole assist vincente per una delle marcature della propria squadra di Diarra, il calciatore classe 1992 ha scelto deliberatamente di non unirsi ai consueti festeggiamenti collettivi con il resto della squadra.

Anziché correre verso i compagni o sotto la curva dei sostenitori, il difensore si è isolato dal gruppo, camminando solitario verso il centro del rettangolo verde. Visibilmente commosso, Seck ha sollevato la divisa ufficiale per mostrare una maglietta personalizzata indossata sotto la tenuta da gioco, rivolgendo lo sguardo e indicando il cielo in un silenzioso e struggente rito di devozione.

Il significato della maglia: «Forever» per il suo bambino

Sulla t-shirt bianca era impressa l’immagine del suo bambino e una scritta singola, emblematica e profonda: «Forever». Una semplice parola destinata a racchiudere un dolore immenso e un amore che non conoscerà mai fine. Attraverso questo toccante e spontaneo tributo pubblico, l’esperto difensore ha voluto onorare e ricordare la memoria del figlio, scomparso pochi anni fa.

La tragedia familiare, che aveva profondamente segnato la vita privata dell’atleta, è riaffiorata così davanti alle telecamere della più importante competizione calcistica globale, trasformando una normale dinamica di gioco in un messaggio di eterno affetto paterno. Il successo sportivo del Senegal assume così una doppia valenza: fondamentale per il prosieguo del cammino della squadra, ma memorabile soprattutto per il suo immenso valore umano. Il gesto di Seck rimarrà senza dubbio uno degli scatti più iconici e toccanti di questi Mondiali 2026.