Khedira, braccio di ferro con la Juve: no alla rescissione

Khedira Juve, braccio di ferro: il tedesco si oppone alla rescissione. L’ex Real si aggrappa all’esame in scadenza nel 2021

Non c’è motivo per il momento di convincere Sami Khedira a rescindere il suo contratto con la Juventus in scadenza nel 2021. Come scrive Tuttosport, contrariamente al caso Matuidi, il club bianconero sta facendo fatica nella contrattazione col tedesco.

Ma al contrario del francese, almeno fino a questo momento, il tedesco non ne vuole sapere. Il tedesco era stato tesserato a parametro zero nel 2015 e non causerebbe alcuna minusvalenza a bilancio, anche se garantirebbe un risparmio da 10 milioni sull’ingaggio. Lavori in corso per un’intesa che non sembra vicina.