Khedira ringrazia: «Tornato ai miei livelli grazie alla Juve»

Il centrocampista della Juventus, Sami Khedira, si è detto pronto dal punto di vista fisico a cominciare l’avventura in Russia con la nazionale tedesca

A poche giorni dall’esordio della Germania ai Mondiali, il centrocampista della Juventus Sami Khedira, ha parlato attraverso il sito ufficiale della nazionale tedesca: «Come mi sento dal punto di vista fisico? Dopo il termine della stagione abbiamo avuto alcuni giorni liberi, non troppi ma tre erano abbastanza per me. Poi ci sono state due settimane e mezzo di preparazione, così ho potuto lavorare su determinate situazioni: intensità, vivacità e forza. Ho molta voglia di giocare».

Il centrocampista continua: «Le mie batterie sono cariche, anche se la cosa più importante resta la testa. Più divento vecchio, più mi divertono i grandi tornei. Negli ultimi due anni ho lavorato davvero molto per poter ritornare al mio livello».