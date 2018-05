Tifosi del Liverpool aggrediti a Kiev da alcuni ultrà di origine russa, tre arresti nella notte. Caos in Inghilterra per 1000 Reds, trasferta a rischio per l’annullamento dei charter

Domani sabato 26 maggio si giocherà la finale di Champions League tra Real Madrid-Liverpool a Kiev. Tre persone sono state arrestate ieri sera dalla polizia per una rissa al centro della capitale ucraina: diversi tifosi del Liverpool già giunti in città sono stati aggrediti in un ristorante, secondo quanto rivela Interfax Ucraina e Marca, da un gruppo ultrà locale di origine russa. Gli aggressori erano una ventina e si sono scagliati sugli inglesi ferendone diversi come testimoniano le foto degli scontri. Due di loro e un tifoso del Liverpool sono stati arrestati. Liverpool così nuovamente protagonista suo malgrado di queste vicende dopo gli scontri in semifinale quando alcuni tifosi della Roma colpirono ripetutamente Sean Cox, il tifosi inglese ancora ricoverato per gravi danni celebrali.

Gli scontri di Kiev non sono solamente l’unica notizia riguardante la finale di Champions in senso negativo. Sta facendo registrare critiche l’organizzazione dei voli aerei riguardanti la città ospitante della finale di Champions League. Circa mille supporter del Liverpool sono rimasti in aeroporto visto che la compagnia aerea con la quale avevano prenotato regolarmente tre dei tantissimi charter che faranno rotta su Kiev tra oggi e domani tuttavia era stata costretta la stessa compagnia ad annullare gli stessi voti per mancanza di spazi negli scali della capitale ucraina. Tre di questi voli dovevano essere cancellati ma il sindaco della cittadina inglese ha contattato il collega di Kiev, l’ex campione del mondo Vitali Klithschko, che ha assicurato di trovare gli slot necessari per far arrivare i voli aerei da Liverpool.