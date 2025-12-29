Kilicsoy Cagliari, parla l’agente Pastorello: «Due anni fa in Turchia aveva segnato 12 gol a soli diciott’anni. Lo chiamavano il nuovo Arda Guler»

Kilicsoy Cagliari , parla il procuratore Pastorello: lunga intervista sull’attaccante dei rossoblù di Pisacane

Federico Pastorello, agente di Semih Kilicsoy, ha concesso una lunga intervista ai microfoni di gianlucadimarzio.com. Il procuratore ha fatto il punto sul futuro e sulla crescita del giovane attaccante del Cagliari. Ecco i passaggi più significativi delle sue dichiarazioni.

IL SUO GRANDE MOMENTO – «Sono la testimonianza del suo grande talento. Due anni fa in Turchia aveva segnato 12 gol a soli diciott’anni. Lo chiamavano il ‘nuovo Arda Guler’ perché sembrava il prossimo destinato a un club come il Real Madrid» .

PRESSIONE DA GESTIRE – «Ha dovuto affrontare con forza il peso delle aspettative già in giovane età. Il Beşiktas gli ha preferito giocatori esperti e lo scorso anno ha segnato poco».

CAGLIARI – «Ha intorno a sé un ambiente tranquillo e familiare, fatto di persone pronte ad aiutarlo. Ancora non è stato fatto nulla, ma stato bravo ad aspettare e sfruttare al meglio le opportunità».

DUE GOL IN DUE PARTITE – «Ma la cosa più difficile per un attaccante è riconfermarsi. Ha il DNA del campione, fa gol e non guarda al resto, si fa scivolare molto le cose addosso. In Serie A segnare non è facile: l’auspicio è che viva ogni partita al meglio. Day by day. Poi tireremo le somme» .

