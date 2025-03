Kings League, ecco il debutto del primo calciatore in attività! Ecco di chi si tratta

Nuovo obiettivo raggiunto dalla Kings League di Piqué: nella squadra del Kun Aguero giocherà il primo calciatore professionista ancora in attività

La Kings League tornerà in Italia il prossimo 22 maggio all’Inalpi Arena di Torino, intanto in Spagna la lega creata da Piqué raggiunge un nuovo storico obiettivo: Pablo Maffeo, terzino del Mallorca, sarà il primo calciatore professionista ancora in attività a fare il suo debutto nella lega, giocando per la Kunisports del Kun Aguero. Di seguito il comunicato.

«La storia continua a passare dalle parti della Kings League! Dopo gli annunci della Global Playoff Week e della finalissima della Kings League Lottomatica.sport Italy – in programma all’Inalpi Arena di Torino il prossimo 22 maggio – un altro evento di portata storica si prepara a sconvolgere il nostro format.

MAFFEO PRIMO CALCIATORE IN ATTIVITÀ A DEBUTTARE IN KINGS LEAGUE

Pablo Maffeo, terzino del Mallorca, club militante ne LaLiga, sarà il primo calciatore professionistico in attività a partecipare alla nostra competizione! Il suo debutto avverrà domenica 23 marzo in Kings League Spain. Il classe ’97 vestirà la maglia del Kunisports, club presieduto Kun Agüero, nel match contro i Porcinos FC di Ibai Llanos, in programma alle ore 18:00 presso la CUPRA Arena di Barcellona.

L’identikit è stato finalmente svelato, dopo una settimana all’insegna degli indizi: militante tra le prime 10 squadre in classifica de LaLiga, vincitore della Copa del Rey e proveniente da un Paese la cui Nazionale ha vinto almeno un Mondiale.

L’ENNESIMO STEP EPOCALE

Dopo il coinvolgimento di leggende del calcio come Ronaldinho, Pirlo, Totti, Ibrahimovic, Neymar, Kaká, Iker Casillas e il Kun Agüero, il debutto di Pablo Maffeo rappresenterà l’ennesimo step epocale per il nostro format. Questa iniziativa rafforza ulteriormente il legame tra la Kings League e il calcio professionistico, sulla scia della collaborazione in atto tra la Serie A e la Kings League Lottomaticasport Italy, nonché della partnership tra la Juventus e Zebras FC, team della Kings League Lottomatica.sport Italy.»