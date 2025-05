Kings League Italia, cresce l’attesa per l’inizio della World Cup Clubs: le sensazioni di TRM, Gear 7, Boomers e Zeta

Kings League Italia, attesa per la World Cup Clubs: le sensazioni di TRM, Gear 7, Boomers e Zeta, le 4 squadre italiane che andranno a Parigi

(Giuseppe Colicchia, collegatosi alla conferenza stampa online) – Il progetto della Kings League Italia ha compiuto da pochissimi giorni un anno: lo scorso anno, infatti, iniziava l’avventura degli Stallions di Blur, prima squadra italiana a rappresentare il paese al Mondiale per Club in Messico. A distanza di un anno il progetto Kings League ha ormai preso piede in Italia: prima col mondiale per nazioni e la memorabile finale all’Allianz Stadium, poi con la conclusione del primo split che ha visto il trionfo dei TRM nella finalissima all’Inalpi Arena di Torino. Tra due giorni inizierà l’avventura alla Kings World Cup Club 2025 a Parigi per 4 squadre italiane: oltre ai campioni italiani dei TRM, a rappresentare la nostra nazione ci saranno l’FC Zeta, i Gear 7 e i Boomers. Per l’occasione si è tenuta una conferenza stampa online alla vigilia della partenza delle 4 squadre italiane per la città francese.

Sono intervenuti: Stefano Sberna (difensore e capitano dei Boomers), Tommaso Bernardi (attaccante dell’FC Zeta) e Vittorio Grimaldi (portiere dei TRM Fc). Tanto entusiasmo nella voce e nelle parole dei ragazzi che tra due giorni saranno protagonisti a Parigi. Ad aprire le danze per l’Italia sarà l’FC Zeta, che domenica 1 giugno esordirà contro l’Olimpo United (squadra che ha per presidente il Chicharito Hernandez). Lunedì sarà la volta dei Boomers contro lo Unit3d. Martedì 2 giugno a scendere in campo saranno prima i TRM Fc contro i Los Troncos e dopo i Gear 7, che sfideranno i KARASU.

Lo stesso Sberna era tra i componenti della primissima squadra degli Stallions che partecipò al mondiale in Messico lo scorso anno: «Ci siamo sentiti qualche giorno fa con i ragazzi dei vecchi Stallions. Siamo orgogliosi di essere i precursori di questa è che sia un’esperienza di campo che di vita». Gli Zeta FC del presidente ZW Jackson si sono leccati le ferite dopo la pesante sconfitta in finale contro i TRM per 10 a 2, come conferma Bernardi: «Sconfitta tosta, perdere i quel modo fa più male. I primi giorni è stata dura, adesso è giusto che ripartiamo dal gruppo». Anche per Grimaldi il gruppo è uno dei segreti, nonché delle parole chiave, dei TRM: «Il gruppo è la forza dei TRM. Marcone fa ancora parte della squadra, ci dà una mano fuori. E’ stato in spogliatoio con noi, in Francia non so se sarà subito dei nostri o se ci raggiungerà dopo aver svolto alcuni giorni di terapia post operazione».