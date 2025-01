Kings World Cup: all’Allianz Stadium trionfa il Brasile, Kelvin Oliveira mattatore della partita, parata di stelle bianconere

Kings World Cup: all’Allianz Stadium vince il Brasile la finale contro la Colombia, Kelvin Oliveira mattatore e parata di stelle in campo e sugli spalti

È terminata la Kings World Cup Nations che ha avuto come location della finale l’Allianz Stadium: tanti calciatori della Juve e leggende – Del Piero, Pirlo, Buffon tra gli ex bianconeri, ma anche Casillas e ovviamente Piqué – erano presenti per seguire la sfida finale vinta dal Brasile contro la Colombia per 6-2.

Un match in cui è stato assoluto protagonista Kelvin Oliveira, autore di tutte le 6 reti dei verdeoro. L‘Italia era uscita dalla competizione dopo le prime due partite in cui erano arrivate le sconfitte con Giappone e Spagna.