Kjaer: «Mi solleva il fatto che Eriksen stia bene, ho fatto una cosa naturale»

Il difensore del Milan riceverà il President’s Award: «Ringrazio la Uefa, ma questo premio è per tutta la Nazionale danese»

Intervistato da TV2 Sport, il difensore del Milan Simon Kjaer spiega che al di là dell’onore per il premio, per lui c’è una cosa più importante, vale a dire le condizioni del compagno.

«Lo faccio solo perché so che Christian sta andando bene. Lo vedo regolarmente e il processo che c’è stato in Nazionale mi ha aiutato. Mi solleva molto il fatto che stia bene e che ora è in una buona forma. Ma quanto successo mi accompagnerà per il resto della mia vita, ne sono ben consapevole. La cosa più importante, però, è che Christian stia bene. Quanto al premio, mi sembrava importante sottolineare come lo abbia accettato a nome della squadra. Ho fatto ciò che mi è sembrato naturale e lo farò sempre. Non avrei potuto fare le cose che ho fatto se non avessi avuto la squadra su cui appoggiarmi. Ringrazio la Uefa, ma questo premio è per tutti noi».