Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Brentford. Ecco le dichiarazioni del tedesco.

«Bisogna difendere bene, non faremo sempre valanghe di gol. Firmino? Si è allenato per due-tre giorni, quindi torna ad essere in lizza, fatemi dire così. In allenamento l’abbiamo usato un po’ come jolly, ma dovremo prendere una decisione. Con il Porto ci sarà al 100 per cento, con il Brentford ancora c’è da vedere».