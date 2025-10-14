Klopp elogia Wirtz: «Un talento che si vede una volta ogni secolo». Poi le parole ai tifosi del Liverpool

Klopp parole al miele per Wirtz: «Un talento che si vede una volta ogni secolo». Poi le sue dichiarazioni sulla sua ex squadra Liverpool

Jürgen Klopp ha espresso elogi entusiastici per Florian Wirtz, definendolo un «talento che si vede una volta ogni secolo», e si è mostrato sereno riguardo l’inizio di stagione meno brillante del giovane centrocampista tedesco al Liverpool.



Wirtz, l’acquisto record

Florian Wirtz è stato l’acquisto più costoso dell’ultimo mercato estivo, trasferendosi dal Bayer Leverkusen al Liverpool per 136 milioni di euro. Tuttavia, il suo inizio di stagione con i Reds non è stato facile. Finora, Wirtz ha collezionato solo un assist in dieci partite con la prima squadra. Nonostante ciò, questa fase non preoccupa Jürgen Klopp, che vede nel giocatore un talento raro.



La fiducia incrollabile di Klopp

L’ex allenatore del Liverpool rassicura i tifosi, affermando che l’ambiente nel club è perfetto per smorzare le critiche rivolte a Wirtz. Klopp non ha dubbi che il giocatore, prima o poi, dimostrerà il suo enorme valore. «Non devo preoccuparmi per Florian Wirtz, le sue qualità sono eccezionali. Wirtz è un talento che si vede una volta ogni secolo e, prima o poi, lo dimostrerà in ogni partita, come ha fatto al Leverkusen», ha dichiarato Klopp.



Un ambiente stabile per la crescita

Klopp ha aggiunto che non c’è nulla di male nel costruire una «corazza» un po’ più spessa. «Ha un ambiente stabile e il club è ottimo in questi momenti. Se qualcuno è preoccupato per lui, non ce n’è bisogno. Andrà tutto bene» ha concluso, sottolineando la pazienza e il supporto che il Liverpool sta offrendo al suo giovane talento. La fiducia nel futuro di Wirtz da parte del tecnico è totale, evidenziando come la sua visione a lungo termine prevalga sulle difficoltà iniziali.

