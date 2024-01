Klopp Liverpool, il tecnico rassicura: «Il club farà bene anche senza di me»

Le parole di Jurgen Klopp dopo l’annuncio dell’addio al Liverpool a giugno: «Il club è stabile: andrà tutto bene»

Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Premier League del Liverpool contro il Chelsea. Di seguito le sue parole, sia in vista della partita contro i Blues, che su giugno, quando darà l’addio ufficiale ai Reds.

FUTURO – «Nessuno deve preoccuparsi. Scrivete quello che volete, il Liverpool è stabile. Andrà tutto bene, ne sono sicuro al 100%. Consiglierei di mantenere la calma. Spesso le preoccupazioni dei tifosi non sono così grandi come si potrebbe pensare. Si sottovaluta l’intelligenza dei tifosi».

CONDIZIONI SALAH – «Non abbiamo fretta. Mo non è pronto per questa partita e nemmeno per quella successiva. Ha un infortunio muscolare e questo richiede tempo. Poteva andare peggio, ma non è disponibile e sta facendo la riabilitazione».

RECUPERO MAC ALLISTER E THIAGO ALCANTARA – «Macca si è allenato ieri, quindi dovrebbe stare bene. Thiago si è allenato, è stato un momento incredibile dopo tutti questi mesi. Ma ha bisogno di tempo».