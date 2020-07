Ko Torino, Longo: “Pagate due ingenuità” – VIDEO

Moreno Longo, tecnico del Torino, è intervenuto al termine del match perso contro la Lazio. Ecco le parole dell’allenatore granata

Il tecnico del Torino Moreno Longo è intervenuto al termine del match perso contro la Lazio. Ecco le sue parole durante la conferenza stampa:

«Il Torino ha fatto la partita che aveva preparato, non dovevamo lasciare spazio alla Lazio. Sapevamo che dovevamo fare una partita attenta sotto molti aspetti. Stavamo lavorando bene. Abbiamo preso due gol a difesa schierata, con un pizzico di attenzione potevamo portarla in fondo per poter consolidare il risultato».