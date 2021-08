Koeman applaude Braithwaite: «È un vero professionista» – VIDEO

Ronald Koeman applaude Martin Braithwaite autore di una doppietta contro la Real Sociedad. Le sue parole

«Ho sempre detto che Martin è l’esempio perfetto del professionista. Lavora tanto per la squadra e il suo gioco è migliorato. Non solo per la doppietta in questa gara ma anche in tanti altri momenti. Ha dato una mano in difesa ed è rapido in attacco».