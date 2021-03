Koeman: «Derby Madrid? Intanto pensiamo a vincere» – VIDEO

Ronald Koeman ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Osasuna: queste le sue dichiarazioni

Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, ha parlato alla vigilia della sfida contro l’Osasuna. Queste le sue parole.

«La remontada col Siviglia in Copa del Rey ci ha dato una grande energia. Prima di tutto pensiamo alla nostra partita, non dobbiamo dimenticarci che domani ci serve una vittoria. Il derby di domenica tra Real e Atletico Madrid sarà poi una sfida molto importante, in cui almeno una delle due nostre rivali per il titolo perderà punti. Quale risultato spero? Meglio se perde quella che sta davanti»