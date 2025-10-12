Koopmeiners Juve, crisi senza fine? Con i bianconeri fatica, in nazionale resta a guardare. Zero minuti con l’Olanda

Koopmeiners Juve, il doppio ‘no’ che pesa: escluso dalla Juve e ignorato dall’Olanda, l’olandese vive un momento buio. I dettagli

Il momento difficile di Teun Koopmeiners sembra non avere fine. La crisi di fiducia che lo accompagna a Torino si è estesa anche alla nazionale olandese, dove la sosta non ha portato la rinascita sperata ma, al contrario, ha confermato tutte le difficoltà del centrocampista bianconero.

Con l’Olanda, infatti, Koopmeiners ha chiuso la parentesi con un dato impietoso: zero minuti giocati. Un segnale forte che lo relega a ruolo di comprimario anche agli occhi del CT Ronald Koeman.

Un doppio zero che pesa

Le speranze di ritrovare ritmo e fiducia con la maglia “Oranje” si sono infrante contro le scelte del commissario tecnico. Dopo aver assistito dalla panchina al 4-0 contro Malta, lo stesso copione si è ripetuto nella vittoria per 4-0 sulla Finlandia, valida per le qualificazioni mondiali. Due gare, 180 minuti complessivi, senza mai scendere in campo: un’esclusione pesante, resa ancora più amara dal fatto che il centrocampo olandese ha funzionato alla perfezione senza di lui.

Tra Juve e Olanda, un futuro da riscrivere

Il momento no, dunque, si aggrava. Alla Juventus, Igor Tudor continua a concedergli spazio a intermittenza, senza però ricevere le risposte attese. Ora anche la nazionale gli volta le spalle, aumentando il peso psicologico di un periodo che rischia di diventare un vero e proprio vicolo cieco.

Koopmeiners tornerà a Torino con il morale a pezzi e con l’urgenza di invertire una rotta che si fa sempre più preoccupante. La sosta, che avrebbe dovuto rappresentare un’occasione di rilancio, si è trasformata nell’ennesima fonte di dubbi e incertezze.

LEGGI ANCHE – Balotelli: «Andai a Torino per firmare con la Juventus. Ecco perché mi hanno fatto fuori dalla Nazionale»

