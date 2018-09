Ritiro Senegal: le parole di Kalidou Koulibaly sul fresco rinnovo di contratto col Napoli e la grande fiduca dell’ambiente azzurro

In ritiro col Senegal, atteso dalle qualificazioni per la Coppa d’Africa (il 9 settembre contro Madagascar), Kalidou Koulibaly, parlando coi cronisti, ha avuto occasione anche di parlare del suo recente rinnovo di contratto col Napoli. Il difensore centrale, che qualche giorno fa si è legato al club azzurro fino al 2023, ha dichiarato: «Siamo rimasti bene, ho la fiducia del Napoli, dei miei compagni e soprattutto dei tifosi. Ho appena prolungato il mio contratto e spero di continuare a crescere col Napoli. Per il momento, però, mi concentro sul Senegal e il prossimo impegno».