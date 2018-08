Napoli: rinnovo Koulibaly ad un passo, possibile una maxi clausola

La dirigenza del Napoli vuole blindare il difensore senegalese Kalidou Koulibaly. Il rinnovo del contratto sembra ad un passo

Il Napoli, dopo le due rimonte contro Lazio e Milan, pensa già alla prossima sfida contro la Sampdoria. Mentre la squadra di Ancelotti si allena per mettere in cascina la terza vittoria di fila, la dirigenza ha voluto blindare uno dei punti cardine della rosa. Il giocatore in questione è il difensore Kalidou Koulibaly, il quale sembra ad un passo dal rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2021. Secondo le ultime indiscrezioni, la società partenopea avrebbe offerto al giocatore senegalese un prolungamento di due anni con uno stipendio raddoppiato. Il calciatore, classe 1991, difatti, percepirà uno stipendio di 3,5 milioni di euro netti a stagione. Inoltre all’interno del nuovo contratto, visto l’interesse per Koulibaly di molte società, soprattutto inglesi, potrebbe esserci una clausola rescissoria a tripla cifra: 100 milioni di euro.