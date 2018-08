Il centrocampista può lasciare il Real Madrid. Mateo Kovacic può andare via e il Milan di Leonardo ci sta facendo un pensierino

E’ Mateo Kovacic il colpo a sorpresa del Milan? Il centrocampista croato, come il suo connazionale Luka Modric, può lasciare il Real Madrid nei prossimi giorni e può essere il nuovo colpo dei rossoneri. Leonardo, dopo gli arrivi di Caldara e Higuain, vuole regalare un altro colpo importante a Rino Gattuso. Il Milan cerca un nuovo centrocampista di qualità e dopo il sondaggio esplorativo per Adrien Rabiot del PSG, ha effettuato un primo sondaggio per Mateo Kovacic.

L’ex centrocampista dell’Inter è in rotta con il Real Madrid e non ha mai nascosto il desiderio di andare via da Madrid per giocare con maggiore continuità. Al Milan potrebbe trovare una maglia da titolare e i rossoneri si sono già attivati per provare a regalare un colpo in mediana a Rino Gattuso. L’eventuale arrivo di Mateo potrebbe aprire le porte a una partenza a centrocampo e il Sassuolo è sempre vigile e attento sulla situazione relativa a Manuel Locatelli, classe ’98 vicinissimo ai neroverdi prima del cambio di proprietà. L’ex interista è un profilo che a Leonardo non dispiace affatto: il dt milanista studia l’affondo.