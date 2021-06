Kroos: «Zidane ci ha avvisato telefonicamente che non sarebbe rimasto»

Il centrocampista tedesco Toni Kroos ha parlato dell’addio al Real Madrid di Zizou Zidane e il modo in cui ha annunciato alla squadra la partenza

Il centrocampista tedesco del Real Madrid Toni Kroos ha svelato il modo in cui Zizou Zidane avrebbe comunicato alla squadra che il prossimo anno non sarebbe rimasto alla guida delle Merengues. Ecco le sue parole.

«È vero che non ho potuto confermare che Zidane avesse detto alla squadra che se ne sarebbe andato. Questo era certamente il caso. Come ho detto, non sapevo cosa sarebbe successo. Poi ha comunicato telefonicamente a tutti i giocatori la sua decisione. Lo ha fatto prima di annunciarlo»