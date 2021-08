Kucka saluta Parma: «Vivo emozioni contrastanti. Watford? Avevo un sogno sin da bambino: giocare in Premier League»

Nel giorno in cui è diventato ufficiale il suo passaggio al Watford, Juraj Kucka ha deciso di salutare il Parma. Belle ed emozionanti le parole del centrocempista slovacco al sito ufficiale del club ducale.

«Oggi è un giorno in cui vivo emozioni forti e contrastanti. A Parma sono arrivato e mi sono subito sentito a casa. Con la società, con i miei compagni, con i tifosi, con i parmigiani. Ho sempre dato tutto me stesso in campo, anche nei momenti più difficili, e ho sentito come tutti l’abbiano capito e apprezzato. Ho indossato anche la fascia di Capitano di una squadra che per tradizione e storia è seconda a poche, in Italia e in Europa. Il sogno che ho realizzato, però, è stato quello di sentirmi apprezzato come uomo, prima che come calciatore. C’è un altro sogno, che coltivo da quando ero bambino: quello di giocare in Inghilterra, in Premier League. Per questo ho deciso di vivere questa nuova avventura. È stata una scelta difficile, proprio per l’affetto che nutro verso questa piazza e questa società. Ringrazio la società, che ha capito la mia decisione, e che mi ha sempre supportato in questi anni. Il mio cuore e il bagaglio che porterò sempre con me avranno molto di gialloblù, per tutto quello che abbiamo vissuto insieme e che non dimenticherò mai. Grazie di tutto, Parma, davvero».