Lo statunitense di origini pakistane Shahid Khan ha messo sul piatto 574 milioni per l’acquisto dello storico impianto del calcio inglese

Shahid Khan ha messo due soldi da parte e anziché spenderli in costose auto di lusso o yacht infiniti ha deciso di comprarsi Wembley. Non uno stadio qualunque. Wembley il tempio del calcio inglese e mondiale. E non c’è nulla di ironico o scherzoso nelle intenzioni di Khan, il quale ha fatto un’offerta seria. Una proposta talmente ufficiale e alla luce del sole che a comunicarla è stata la Football Association. Così, più o meno: vogliono Wembley e ci danno 574 milioni di euro. Più di quanto è stato speso per compare l’Inter e più o meno quello che varrebbe il Milan oggi, giusto per dare le dimensioni dell’operazione. Anche se, per la verità, sulla questione le notizie sono contrastanti e c’è chi parla di circa un miliardo. Dettagli. Per il compratore ovviamente.

A riportare la notizia è stato il London Evening Standard‘ e il ricco acquirente non è altro che l’attuale proprietario del Fulham e dei Jacksonville Jaguars in Nfl. Khan avrebbe stretto un accordo di massima con il capo della Federcalcio inglese, Martin Glenn, e diventerebbe il primo e probabilmente unico proprietario staniero del tempio del football. Wembley, che ha una capacità di 90mila spettatori e sostituisce il precedente impianto demolito nel 2003, è stato inaugurato nel 2007: la Fa ha speso la bellezza 918 milioni di euro per la realizzazione.