Igli Tare è già al lavoro per rinforzare il roster a disposizione di mister Simone Inzaghi: è Guedes del Palmeiras il nome nuovo

Che Sergej Milinkovic-Savic e Felipe Anderson siano in lista di sbarco è cosa nota, ma la Lazio ha voglia di scovare altri talenti, aiutandoli ad imporsi nel calcio italiano e non solo. Per sostituire l’attuale numero 10 il direttore sportivo Igli Tare ha nomi tutti brasiliani sul suo taccuino, come rivela Il Corriere dello Sport. Adesso il dirigente dovrà sfogliare la margherita e capire qual è quello più adatto al gioco biancoceleste e che abbia più margini di miglioramento. Al momento il nome forte potrebbe essere Roger Guedes di proprietà del Palmeiras, 21enne che la Lazio ha già visionato lo scorso anno ma occhio anche a loro:

Luan ed Everton del Gremio, Paquetà di proprietà del Flamengo e Gustavo Scarpa, che milita nella Fluminense. Si tratta di giovani, il più maturo è il 25enne Luan che fanno gola eccome. Ma ci sarà da battere la concorrenza di altri club europei: lo Zenit segue proprio il suddetto calciatore del Gremio mentre la Juventus ha chiesto info su Paquetà. Il nuovo numero 10 della Lazio, dunque, verrà fuori tra questi uomini. Condizione necessaria? Capacità di giocare sia come attaccante esterno che nel ruolo di seconda punta.