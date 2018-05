Sergej Milinkovic-Savic Manchester United, Josè Mourinho pazzo del centrocampista della Lazio: i Red Devils preparano una super offerta per il serbo

Considerato uno dei calciatori più interessanti del panorama internazionale, Sergej Milinkovi-Savic è pronto per fare il salto di qualità. 14 reti e 7 assist tra Serie A ed Europa League, trascinatore della Lazio di Simone Inzaghi e ampi margini di miglioramenti: il classe 1995 è finito nel mirino dei principali top club europei e anche la Juventus, a caccia di un asso per il centrocampo, è sulle sue tracce. Ma la prima offerta, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, arriva dalla Premier League: 110 milioni di euro dal Manchester United.

Josè Mourinho è rimasto stregato dalle potenzialità del centrocampista serbo, ritenuto l’ideale per rinforzare la mediana dei Red Devils, soprattutto in caso di partenza di Paul Pogba. Milinkovic-Savic piace parecchio anche a Paris Saint Germain e Real Madrid, ma è stato lo Special One a muovere i primi passi concreti. Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha fissato il prezzo: 150 milioni di euro, disposto a non scendere sotto i 120 milioni. Due i canali che batterà l’ex manager dell’Inter: il suo agente Jorge Mendes, che ha ricevuto il mandato per trattare, e l’agente del calciatore, l’ex Chelsea Mateja Kezman. Attesi aggiornamenti sul futuro dell’ex Genk, pronto a sbarcare in uno dei principali top club europei: resta da vedere quale…