Sergej Milinkovic-Savic piace a tutte le grandi d’Europa: il Real Madrid e il Paris Saint Germain sono in pole, ma attenzione alla Juventus e alle richieste di Allegri

La Lazio ha perso contro l’Inter e non giocherà la Champions League. Uno dei giocatori più rappresentativi dei biancocelesti, però, potrebbe farcela a disputare la coppa più importante di tutte: si tratta di Sergej Milinkovic-Savic, che in questo momento fa gola a tutte le squadre di alto livello nel panorama europeo. Il Real Madrid e il Paris Saint Germain sono le due che stanno facendo più pressing, ma non è da sottovalutare la Juventus. Non c’è urgenza di vendere in casa Lazio, Claudio Lotito potrebbe cedere il centrocampista solo se arrivasse un’offerta irrinunciabile, ovvero da almeno cento milioni di euro. Il Paris Saint Germain si sta muovendo in tale direzione, le potenzialità economiche sono illimitate e il serbo è un giocatore che piace molto a Parigi. Il Real Madrid è ugualmente interessato, ma cento milioni sono troppi per i blancos, che probabilmente cercheranno di ammorbidire la cifra con una contropartita.

Dall’altro lato troviamo la Juventus. Ieri Massimiliano Allegri ha parlato con la dirigenza del suo futuro e ha stabilito che rimarrà in bianconero, ma con una condizione importante: l’arrivo di un centrocampista di livello. Si è pensato a Paul Pogba del Manchester United, ma Milinkovic-Savic è il preferito dal mister juventino. La Juventus avrà le capacità economiche per permettersi un colpo così altisonante? La domanda è lecita, la risposta può far piacere ai fan bianconeri: i soldi ci sono, ma dipende dalle richieste della Lazio. Se Lotito arrivasse a chiedere ancor di più di cento milioni di euro, allora per Milinkovic-Savic la Juve potrebbe tirarsi indietro. Per ora Allegri è convinto e la Juve è subito sotto Real e PSG. Ancora più in basso troviamo Manchester City e Manchester United, due squadre da tenere d’occhio perché molto ricche.