Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid: la lotta è su 3 fronti. Due giorni di fuoco ne La Liga, poi sarà Champions. Ecco i punti di forza della squadra di Flick

La Liga, duello a tre tra Barcellona, Real Madrid e Atletico: ecco i punti di forza e quelli deboli dei catalani di Flick

Il calcio spagnolo continua ad essere competitivo, e non è facile dire quale squadra domini tra le tre grandi di Spagna ne La Liga. Il futuro è ancora incerto, senza un vero padrone in vista: Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid si stanno confrontando in 3 ambiti: campionato, Copa del Rey e Champions League. Una serie di incroci suggestivi, che in questo turno di campionato vedranno le squadre scendere in campo secondo questo ordine. Oggi alle 18.30 Betis-Real Madrid, poi alle 21 Atletico Madrid-Athletic Bilbao. Domani chiude il Barcellona in casa, alle 16.15 contro il Real Sociedad.

La Gazzetta dello Sport fa un’analisi delle tre squadre e sui blaugrana propone questa lettura: dopo un inizio brillante, con due vittorie nei Clásicos con un punteggio complessivo di 9-2, e una battuta d’arresto in campionato, il Barcellona ha ritrovato la via del successo grazie al gioco offensivo e ai gol, con 120 reti segnate nelle competizioni. La squadra è tornata in cima alla Liga e affronta con ottimismo la Champions League, dove sfiderà il Benfica. Il pareggio 4-4 contro l’Atletico ha mostrato le due facce del Barça: sotto 2-0 dopo 6 minuti, è riuscito a recuperare e a passare avanti 4-2, ma ha poi concesso il pareggio a causa di una difesa troppo alta. La squadra, comunque, si distingue per alcuni giocatori di grande valore come Lewandowski (33 gol stagionali), Lamine Yamal e Pedri, che continuano a brillare. La difesa del Barcellona rimane un punto debole, ma la squadra mantiene un gioco offensivo molto produttivo.