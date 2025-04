La Liga, i risultati della 31ª giornata: sorpasso con vista Europa del Mallorca sulla Real Sociedad; questa sera il Barcellona

Il Mallorca continua a sognare l’approdo in Europa per la prossima stagione: nella 31ª giornata de La Liga i baleari hanno battuto 2-0 la Real Sociedad, sorpassandola al settimo posto in classifica e mettendosi in posizione che virtualmente vale la Conference League. Nel posticipo di questa sera invece tocca al Barcellona, forte della qualificazione in semifinale di Champions già in tasca, dare un altro colpo per allungare sul Real Madrid scendendo in campo contro il Leganes.

Real Sociedad-Mallorca 0-2 (20′ Larin, 47′ Darder)

Getafe-Las Palmas 1-3 (19′ Alderete [G], 53′ Silva, 61′ McBurnie, 74′ Silva)

Celta Vigo-Espanyol 0-2 (28′, 63′ Jaen)

Leganes-Barcellona ore 21.00

LEGANES (5-4-1): Dmitrovic; Rosier, Alti, Gonzalez, Saenz, Hernandez; Raba, Cissé, Tapia, Rodriguez; Diomandé. All. Jimenez.

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Araujo, Martinez, Balde: Garcia, Pedri; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Lewandowski. All. Flick.