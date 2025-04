La Liga, i risultati della 32ª giornata: Budimir trascina l’Osasuna, pari tra Villarreal e Real Sociedad; stasera il Real affronta l’Athletic Bilbao

La 32ª giornata de La Liga si chiude stasera con la sfida tra Real Madrid e Athletic Bilbao, occasione importante per la squadra di Ancelotti di ridurre il gap con il Barcellona. In giornata c’è stata la vittoria dell’Osasuna – con Budimir protagonista con una doppietta – contro il Valladolid. Pareggio invece nella sfida europea tra Villarreal e Real Sociedad e anche in Siviglia Alaves.

Valladolid-Osasuna 2-3 (9′ Budimir, 34′ Santos, 49′ Moro [V], 60′ Budmir rig., 66′ Diallo [V])

Villarreal-Real Sociedad 2-2 (7′ Pino [V], 19′ rig., 49′ Oyarzabal, 60′ Perez [V])

Siviglia-Alaves 1-1 (12′ Fernandez, 45+2′ Martinez)

Real Madrid-Athletic Bilbao ore 21.00

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Camavinga; Modric, Tchouameni, Ceballos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius. All. Ancelotti.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Gorosabel, Paredes, Nunez, Boiro; Prados, Vesga; Djalò, Gomez, Berenguer; Guruzeta. All. Valverde.