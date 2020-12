Pirlo preoccupato dai tanti pareggi: «Iniziano a diventare troppi». Le dichiarazioni del tecnico della Juventus dopo l’Atalanta

Andrea Pirlo parla dei tanti pareggi in cui è incappata la Juventus in questo inizio stagione. Le sue parole in conferenza stampa dopo il match con l’Atalanta.

PAREGGITE – «Sono troppi per la classifica. Ma oggi è stata un’ottima partita, giocavamo contro una squadra forte che non è più una sorpresa. Abbiamo avuto molte occasioni».