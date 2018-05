Cesare Prandelli potrebbe tornare ad occupare nuovamente una panchina italiana: l’Udinese ci starebbe pensando seriamente

La panchina dell’Udinese, nell’ultima stagione, non è stata sicuramente quella più tranquilla della nostra Serie A. Prima l’esonero di Delneri, poi quello di Oddo, con la guida tecnica affidata al croato Igor Tudor per gli ultimi 4 impegni stagionali. La compagine friulana ha centrato l’obiettivo salvezza ma la società non sarebbe affatto felice del rendimento della squadra, motivo per cui starebbe pensando all’ennesimo cambio in panchina: Cesare Prandelli il nome in testa alle preferenze del club, come evidenziato da Sky Sport.

La decisione della mancata riconferma di Tudor sarebbe già stata presa e l’ex tecnico della Fiorentina, tra le altre, sarebbe già in arrivo. Prandelli sulla panchina dell’Udinese sarebbe comunque una buona occasione per entrambe le parti in causa: il tecnico ha bisogno di rilanciarsi dopo le esperienze negative sulle panchine di Galatasaray, Valencia ed Al-Nasr mentre la società bianconera necessita come il pane di un allenatore che sappia far crescere i giovani, garantendo anche dei buoni risultati in campionato. Cesare Prandelli in Serie A, 8 anni dopo: l’ultima volta che ha assaporato il nostro massimo torneo nazionale, infatti, sedeva sulla panchina della Viola. A volte ritornano.