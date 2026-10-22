La preparazione mentale entra nell’allenamento calcistico – Calcio News 24

Un rigore sbagliato, un errore difensivo, una sostituzione difficile da accettare. Durante una partita di calcio, un giocatore deve affrontare situazioni che richiedono capacità tecniche, preparazione atletica e controllo delle proprie reazioni. La pressione del risultato, il timore di commettere errori e le aspettative dell’ambiente possono influenzare la prestazione anche di atleti preparati.

La componente psicologica assume un ruolo importante nella gestione della competizione. Il mental coach nel calcio affianca il giocatore nello sviluppo di competenze legate alla concentrazione, alla fiducia e alla capacità di affrontare le difficoltà che emergono durante l’attività sportiva.

Abbiamo approfondito l’importanza della preparazione mentale nel calcio con il mental coach sportivo Enzo Cannata, riassumiamo di seguito quanto è emerso dalla nostra chiacchierata.

Un calciatore può eseguire correttamente un movimento in allenamento e incontrare difficoltà nel ripeterlo durante una gara importante. Le condizioni sono differenti: aumentano la pressione, la velocità delle decisioni e le conseguenze percepite di un eventuale errore.

Il lavoro sulla preparazione mentale interviene proprio sulla capacità di affrontare queste situazioni. Non sostituisce l’allenamento tecnico, ma contribuisce a sviluppare una maggiore consapevolezza.

Enzo Cannata osserva che «Il talento tecnico da solo non è sufficiente», richiamando la necessità di affiancare alla preparazione fisica competenze utili nella gestione delle emozioni e delle difficoltà agonistiche.

L’obiettivo non consiste nell’eliminare completamente la tensione prima di una partita. Si tratta piuttosto di riconoscerla e imparare a mantenere l’attenzione sui compiti da svolgere, anche quando il risultato assume particolare importanza.

Recuperare la concentrazione dopo un errore

Nel calcio un errore può condizionare le azioni successive. Dopo un passaggio sbagliato o un’occasione mancata, il giocatore rischia di continuare a ripensare all’episodio, perdendo attenzione rispetto a ciò che accade in campo.

Questo comportamento può compromettere la lettura delle situazioni e la capacità di prendere decisioni rapide. Il problema diventa particolarmente evidente quando il calciatore cerca di compensare immediatamente l’errore attraverso giocate eccessivamente rischiose.

Cannata individua tra gli obiettivi del proprio lavoro la capacità di «tornare lucido dopo un errore», attraverso strategie che aiutino l’atleta a recuperare rapidamente la concentrazione.

Gli strumenti possono comprendere esercizi respiratori, indicazioni mentali sintetiche o comportamenti prestabiliti da applicare durante il gioco. La loro utilità dipende dalle caratteristiche individuali e dalla possibilità di esercitarli regolarmente durante gli allenamenti.

La pressione del risultato e la paura di sbagliare

Le aspettative rappresentano una componente significativa dell’attività agonistica. Un giovane calciatore può temere di perdere il posto da titolare, mentre un professionista deve spesso confrontarsi con le richieste dell’allenatore, della società e dei tifosi.

Anche le responsabilità associate al ruolo possono influenzare la pressione percepita. Un portiere, per esempio, sa che un singolo errore potrebbe determinare il risultato della partita. Un attaccante può invece attraversare un periodo senza segnare e vivere ogni occasione mancata con crescente preoccupazione.

Cannata richiama l’importanza della «gestione della pressione e delle aspettative», evidenziando la necessità di sviluppare una maggiore stabilità emotiva.

Il mental coach nel calcio può aiutare il giocatore a distinguere gli aspetti controllabili da quelli che dipendono da fattori esterni. La concentrazione può così essere orientata verso le decisioni tecniche, il posizionamento e la partecipazione al gioco, anziché esclusivamente verso il risultato finale.

Fiducia e dialogo interno durante la partita

Il modo in cui un atleta interpreta le proprie prestazioni influisce sulla percezione delle sue capacità. Una successione di errori può generare pensieri autocritici che rendono più difficile affrontare serenamente le situazioni successive.

Il lavoro mentale può intervenire sul dialogo interno, ossia sulle valutazioni e sulle indicazioni che il giocatore rivolge a sé stesso durante l’attività sportiva.

Cannata dedica attenzione a «quello che ti dici fra un’azione e l’altra», considerando il ruolo dei pensieri nel mantenimento della concentrazione.

Un difensore che perde un contrasto, ad esempio, può imparare a concentrarsi sul recupero della posizione anziché continuare a giudicare negativamente l’errore. Questa impostazione favorisce un’attenzione più concreta ai comportamenti necessari per proseguire la partita.

La fiducia viene quindi costruita attraverso la preparazione e la capacità di affrontare le difficoltà, senza dipendere dalla convinzione di dover giocare sempre senza sbagliare.

Il mental coaching nei settori giovanili

Durante l’adolescenza, l’attività calcistica si accompagna a cambiamenti fisici, emotivi e relazionali. Il giovane atleta deve conciliare allenamenti, scuola, famiglia e competizioni, affrontando contemporaneamente il confronto con i compagni.

Il passaggio a categorie superiori può rendere queste difficoltà più evidenti. Cambiano le richieste degli allenatori, aumenta la competizione per un posto in squadra e diventa necessario adattarsi a ritmi differenti.

Cannata individua tra le situazioni più delicate la «transizione dal settore giovanile a quello professionistico», che richiede capacità di adattamento e gestione delle aspettative.

In questi casi, il percorso di coaching può concentrarsi sulla definizione di obiettivi realistici e sullo sviluppo dell’autonomia personale. Rimane essenziale rispettare le caratteristiche dell’età e distinguere la preparazione alla prestazione dalla tutela della salute psicologica.

Il metodo di lavoro di Enzo Cannata

Un percorso con un mental coach nel calcio parte generalmente dall’individuazione di una difficoltà specifica. La perdita di concentrazione, la gestione delle emozioni e il recupero della fiducia richiedono interventi differenti.

Enzo Cannata è un mental coach calcio, un professionista iscritto all’Associazione Coaching Italia, propone percorsi individuali e rivolti alle squadre, principalmente online e, su richiesta, anche in presenza.

Il metodo presentato dal professionista comprende la definizione degli obiettivi, l’analisi delle situazioni concrete, l’applicazione di esercitazioni e la verifica dei cambiamenti ottenuti.

Cannata sottolinea che «le tecniche si provano in settimana», evidenziando l’importanza di integrare la preparazione mentale nell’attività quotidiana anziché limitarla ai momenti immediatamente precedenti alla competizione.

Il percorso può essere valutato da calciatori dilettanti, professionisti e giovani atleti interessati a lavorare sulle proprie competenze mentali, tenendo presente che il coaching non sostituisce l’intervento di uno psicologo quando emergono problematiche che richiedono una valutazione clinica.