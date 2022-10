La richiesta dello Shakhtar alla FIFA: «L’Ucraina al posto dell’Iran»

La richiesta dello Shakhtar Donetsk alla FIFA in vista dei mondiali in Qatar: «L’Iran sia sostituito dall’Ucraina»

Sergiy Palkin, amministratore delegato dello Shakhtar Donetsk ha scritto alla FIFA per appoggiare la richiesta, proveniente da alcuni attivisti iraniani, di squalificare la nazionale mediorientale dal mondiale in Qatar, per le violente proteste che infiammano il paese. Le accuse degli ucraini invece è di aiutare l’esercito russo con l’invio dei cosiddetti droni kamikaze. Di seguito le sue parole

«Lo Shakhtar chiede alla Fifa e all’intera comunità internazionale di vietare immediatamente alla nazionale iraniana di giocare ai Mondiali per la partecipazione diretta del Paese agli attacchi terroristici contro gli ucraini»