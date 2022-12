La Russa: «Non mi accanisco con la Juve»

Le parole di Ignazio La Russa, presidente del Senato, sul caso che sta vedendo protagonista la Juventus negli ultimi giorni

Il presidente del Senato Ignazio La Russa, noto tifoso dell’Inter, ha parlato del caso Juventus a margine della Festa del Tricolore di Fratelli d’Italia a Catania.

PAROLE – «Non parliamo della Juventus. Stavolta bisogna che si capisca che è solo la punta dell’iceberg di un problema serio che tutti devono porsi e quindi per la prima volta non mi accanisco con la Juventus. Applauso degli juventini in sala per favore»