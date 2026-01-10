Connect with us

La Russa parla dei rossoneri: «Attenti al Milan, ragazzi, che quelli sono strafortunati. Ha un c…lo della…»

La corsa al primo posto si fa sempre più avvincente: le prime della classe sono racchiuse in un fazzoletto di punti e ogni giornata può ridisegnare la vetta. L’Inter guida attualmente il campionato, ma il Milan resta in scia a sole tre lunghezze, con un Napoli determinato a non perdere contatto. In un contesto così equilibrato, anche Juventus, Roma e Como continuano a coltivare ambizioni d’alta quota.

Intervenuto ai microfoni di Radio TuttoNapoli, il Presidente del Senato Ignazio La Russa – da sempre tifoso nerazzurro – ha analizzato la sfida imminente con il Napoli , soffermandosi sulle insidie del match e lanciando un avvertimento sulle reali credenziali dei rossoneri nella lotta al titolo.

PAROLE «Attenti al Milan, ragazzi, che quelli sono strafortunati. Posso dire una parola elegante? Ha un culo della Madonna. «Ha una squadra con giocatori, per esempio a livello di portiere, ha il portiere più forte. Con un centravanti forte non è secondo a nessuno».

«Se guardi uno per uno i giocatori, senza dimenticare che ha forse il giocatore che negli ultimi anni è stato un faro del mondo, Modric, allora credo che anche il Milan ce la possa giocare».

