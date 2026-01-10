La Russa parla dei rossoneri: «Attenti al Milan, ragazzi, che quelli sono strafortunati. Ha un c…lo della…»

La Russa sui rossoneri di Allegri: «Attenti al Milan, ragazzi, che quelli sono strafortunati. Ha un c…lo della…». Le parole

La corsa al primo posto si fa sempre più avvincente: le prime della classe sono racchiuse in un fazzoletto di punti e ogni giornata può ridisegnare la vetta. L’Inter guida attualmente il campionato, ma il Milan resta in scia a sole tre lunghezze, con un Napoli determinato a non perdere contatto. In un contesto così equilibrato, anche Juventus, Roma e Como continuano a coltivare ambizioni d’alta quota.

Intervenuto ai microfoni di Radio TuttoNapoli, il Presidente del Senato Ignazio La Russa – da sempre tifoso nerazzurro – ha analizzato la sfida imminente con il Napoli , soffermandosi sulle insidie del match e lanciando un avvertimento sulle reali credenziali dei rossoneri nella lotta al titolo.

PAROLE – «Attenti al Milan, ragazzi, che quelli sono strafortunati. Posso dire una parola elegante? Ha un culo della Madonna. «Ha una squadra con giocatori, per esempio a livello di portiere, ha il portiere più forte. Con un centravanti forte non è secondo a nessuno».

«Se guardi uno per uno i giocatori, senza dimenticare che ha forse il giocatore che negli ultimi anni è stato un faro del mondo, Modric, allora credo che anche il Milan ce la possa giocare».

