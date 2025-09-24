La Russa: «Milano ha bisogno di un nuovo stadio, ma non a costo di abbattere San Siro». Le dichiarazioni del Presidente del Senato

Il dibattito sul futuro di San Siro che riguarda direttamente Inter e Milan infiamma la politica milanese, e ora a definire la complessa posizione di Fratelli d’Italia è il Presidente del Senato, Ignazio La Russa. In un’intervista al Corriere della Sera, La Russa ha tracciato la linea del suo partito, un equilibrio difficile tra la necessità di modernizzazione e la volontà di preservare un simbolo della città.

La posizione di FdI è chiara: sì a un nuovo stadio, no all’abbattimento del Meazza. Un bivio che ora mette in difficoltà i consiglieri comunali, chiamati a un voto che, nella sua forma attuale, non permette di separare le due questioni. È lo stesso La Russa a spiegare il dilemma e la strategia del suo partito.

«La nostra posizione è chiara: Milano ha bisogno di un nuovo stadio, ma non a costo di abbattere San Siro. Si poteva, e forse si può ancora, costruirne uno mantenendo l’attuale, che ha valore economico e può ospitare eventi. Comune e società non hanno mai preso in considerazione l’ipotesi. Ora i nostri consiglieri devono scegliere: dire no al nuovo stadio significherebbe negare un impianto moderno, dire sì significherebbe accettare la demolizione di San Siro. Sarebbe utile distinguere le due domande: nuovo stadio? Sì. Abbattere San Siro? No. È qui la differenza con i Verdi, che dicono no a tutto. Ora il gruppo si interroga su come tenere insieme queste posizioni e vuole capire se il no dei dissidenti della maggioranza sia reale o di facciata: anche da questo dipenderà l’atteggiamento di FdI».

Le parole di La Russa evidenziano una strategia attendista e politica. Fratelli d’Italia critica l’approccio “tutto o niente” della proposta e cerca di distinguersi da un’opposizione puramente ideologica. La decisione finale del partito non sarà basata solo sul merito del progetto, ma anche su un’attenta valutazione delle dinamiche interne alla maggioranza del consiglio comunale. La scelta di FdI peserà in modo decisivo sul futuro di San Siro e del calcio a Milano.