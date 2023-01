La Sampdoria ha chiesto Rugani alla Juventus: la situazione

La Sampdoria sta cercando un difensore di esperienza e gli occhi della società sarebbero finiti su Rugani della Juve

La Sampdoria sta cercando un difensore di esperienza per rinforzare l’undici di Stankovic. Secondo quanto riportato da Sportitalia, gli occhi del club blucerchiato sarebbero finiti su Daniele Rugani della Juventus.

A Torino sarebbe già stata recapitata una offerta ufficiale di prestito secco per 6 mesi. La società bianconera però starebbe temporeggiando: deve prima essere sicura di avere in mano (in casa o fuori) il suo sostituto.