La Superlega si rilancia: contattati più di 50 club e pubblicati 10 principi da cui ripartire

Secondo quanto riferito dal Telegraph, la Superlega ed i suoi club fondatori hanno contattato più di 50 club per la creazione di una nuova competizione: «L’annuncio è stato fatto su vari giornali europei da A22, la società sorella della Super League (ESL) con sede a Madrid, e programmato per coincidere con una nuova spinta da parte dei tre ribelli rimasti Real Madrid, Barcellona e Juventus per continuare la loro battaglia con l’Uefa».

Ecco nel dettaglio i 10 principi da cui vuole ripartire la Superlega pubblicati da A22.