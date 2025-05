LAFC-Club America: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al BMO Stadium va in scena la sfida del Mondiale per Club MLS LAFC-Club America: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al BMO Stadium di Los Angles si giocherà la gara valevole per il play-in del Mondiale per Club tra LAFC-Club America. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

LAFC (4-3-3): Hugo Lloris;Sergi Palencia, Aaron Long, Eddie Segura, Ryan Hollingshead; Tim Tillman, Igor, Mark Delgado; Cengiz Under, Nathan Ordaz, Denis Bouanga.

CLUB AMERICA: Malagón, Cáceres, Borja, Juárez, Rodríguez, Fidalgo, Zendejas, Sánchez, Espinoza, Dávila, Martín.

Orario e dove vederla in tv

LAFC-Club America si gioca alle ore 04:30 di domenica 1 giugno per il play-in del Mondiale per Club. Verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite di Sky. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.