Landucci dopo Torino Milan: «Oggi abbiamo messo a rischio la serie di vittorie. Il gol di Rabiot ha dato convinzione, Pulisic? Campione. Ecco come sta Leao»
Landucci dopo Torino Milan, vice di Massimiliano Allegri, analizza la vittoria dei rossoneri a Torino elogiando gruppo, staff e singoli. Le parole
Nel post partita di Torino Milan 2-3, a prendere la parola ai microfoni di Sky Sport è stato Marco Landucci, vice allenatore di Massimiliano Allegri, che ha commentato la prestazione rossonera soffermandosi su episodi, singoli e spirito del gruppo. Un’analisi lucida e ricca di elogi, con qualche battuta in apertura che non ha nascosto la tensione vissuta nel finale.
BATTUTE INIZIALI – «Oggi abbiamo messo un po’ a rischio la mia striscia di vittorie. C’è bisogno che il mister ci sia, mi sono rotto un po’ di scatole».
ELOGIO ALLA SQUADRA – «Bisogna elogiare questa squadra che non molla mai, elogiare lo staff tecnico e quello medico che ci ha messo a disposizione Pulisic. Bisogna ringraziare Pulisic che si è messo a disposizione nonostante l’altro giorno stava molto male».
LA SVOLTA DEL MATCH – «Il gol di Rabiot ci ha dato forza e convinzione, a fine primo tempo ci siamo messi più tranquilli con Rabiot e Ruben alle spalle di Nkunku, abbiamo girato meglio la palla e fatto tre gol».
PULISIC UN CAMPIONE? – «Un giocatore forte, lo vedi tranquillo negli spogliatoi, poi in campo c’ha una cattiveria sana».
LEAO, LE CONDIZIONI – «Leao non lo so, un fastidio all’adduttore domani farà gli esami».
SU LOFTUS-CHEEK – «Una bellissima partita, ha tutto per essere un grandissimo, è stato un po’ frenato dagli infortuni».
RICCI E LA FORZA DEL GRUPPO – «Di Ricci ci fidiamo, è un ex, è entrato bene, è uno di quelli che capisce al volo, è un giocatore su cui facciamo molto affidamento, quando lo chiami in causa rispondi sempre presente. Un gruppo così è tanti anni che abbiamo trovato bei gruppi con il mister, ma questi lavorano duro e non si lamentano di nulla».
SIMPATIA TOSCANA – «Siamo toscani ci intendiamo molto bene, siamo anche simpatici».
ALLEGRI AL TELEFONO – «Io il telefono non ce l’avevo, non so chi l’ha chiamato, lo chiama sempre qualcuno. Poi sa quando lui è fuori».
