L'aneddoto di Cicinho: «Con Beckham spesi 25mila euro in una giornata...»

L’ex terzino del Real Madrid Cicinho ha raccontato un aneddoto con protagonista anche David Beckham

Cicinho, ex terzino destro di Real Madrid e Roma, come riportato da Marca ha raccontato alcuni aneddoti sulla sua carriera tra cui uno su una giornata di shopping trascorsa con David Beckham.

«Ci sono andato una volta sola e non la ricordo certo come un’esperienza felice. Ho comprato tre cose: una maglietta, una giacca e un giubbotto. Vado dalla commessa per pagare e lei mi fa ‘sono 25mila euro’. E io ho pensato ‘c***o, la giacca me la metterò al massimo due o tre volte in vita mia!».