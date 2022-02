Sampdoria, Lanna: «Investimenti e idee: vi spiego il mio sogno»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marco Lanna fa il punto della situazione in casa Sampdoria: dall’obiettivo salvezza, al mercato fino alla battuta irripetibile di Vialli

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha parlato ai microfoni de Il Secolo XIX. Le sue parole:

SAMPD’ORO – «Certo che mi farebbe piacere avere qualcuno dei miei vecchi compagni al fianco. Sono rimasti tutti Sampdoriani dentro, se alzassi il telefono e li chiamassi, correrebbero qui. E, in più hanno tutti grandi capacità professionali. Sento che si potrebbe costruire qualcosa di buono, al di là degli investimenti. Lavorando bene ci potremmo togliere delle soddisfazioni».

SOGNO –«Nel calcio di oggi contano i fatturati. E competere con quelli delle big non si può. Bisogna studiare percorsi alternativi, nel medio termine. Anche Paolo Mantovani partì dal nulla o quasi. Iniziò a comprare i giovani italiani migliori e li convinse al punto che non vollero più andarsene dalla Samp. Noi oggi non possiamo acquistare i giovani migliori. Dobbiamo costruirceli in casa, investendo sul settore giovanile, e qualcuno andare a prendercelo fuori. E fidelizzare i calciatori di esperienza. Bisogna ricreare quella stessa idea lì di Sampdoria. Se viene percepita come un punto d’arrivo, una tappa di un percorso di crescita e non di trading, magari ci credono. In cinque o sei anni la Samp di Mantovani vinse lo scudetto. Non dico che la Samp può puntare allo scudetto, ma potrebbe diventare come l’Atalanta».

