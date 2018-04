L’annuncio di Ibrahimovic: «Io al Mondiale? Possibilità altissima!» – FOTO

Direttamente da Twitter, Zlatan Ibrahimovic annuncia che prenderà parte alla rassegna mondiale in Russia, insieme alla Svezia

La sua avventura in terra americana è iniziata nel migliore dei modi e ora Zlatan Ibrahimovic non ha intenzione di fermarsi. L’obiettivo è quello di riconquistare la nazionale svedese che, qualificatasi al Mondiale ai danni dell’Italia, si interroga se riabbracciare o meno il suo campione. C’è chi farebbe carte false pur di riaccoglierlo, chi invece sostiene che sia ormai giunta l’ora di separarsi definitivamente da lui. Lo stesso ct gialloblù Jan Andersson ha fatto sapere: «Se vorrà tornare dovrà prima chiamare me». L’esatto contrario di quanto affermato dal bomber ex Manchester United: «Io al Mondiale? Se vorrò ci andrò». Solito Ibra.

L’ultimo, forse, capitolo della vicenda l’ha scritto Ibrahimovic attraverso il suo profilo Twitter: «La possibilità che giochi al Mondiale è altissima» ha affermato, come se qualche clamorosa novità fosse in vista ed in procinto di essere annunciata.Prima dovrà però risolvere la questione della violazione del codice etico della FIFA, a causa della sua partnership con l’agenzia di scommesse Bethard, vietata dal massimo organo mondiale a causa della sua inferenza con il mondo del calcio. Risolto quello, Zlatan potrà tornare a indossare la divisa della Svezia.