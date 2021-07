Laporta: «Rinnovo Messi? Le trattative stanno progredendo adeguatamente»

Joan Laporta ha parlato del rinnovo di Messi e del mercato del Barcellona: le parole del presidente del club

Joan Laporta ha parlato del rinnovo di Messi e del mercato del Barcellona prima di uno spettacolo del “Mago Pop”. Queste le sue parole.

«Mi sono congratulato con Leo ed è molto contento, siamo tutti molto contenti. Sono contento per Leo perché è riuscito a riportare l’Argentina alla vittoria, insieme anche a Sergio Agüero . Sono felice anche per la famiglia di Leo e per il Barça, perché e ammirato. Le trattative stanno progredendo adeguatamente. Oggi tutto il mondo del calcio è contento per la Copa America vinta da Messi, se lo è meritato. È molto emozionante vedere il miglior giocatore della storia del calcio commuoversi per aver vinto questo titolo. All’alba abbiamo pianto tutti di gioia come lui. Anche Tebas? Certo, è un uomo di calcio anche lui».