Laudrup contro la UEFA: «Sbagliato far giocare Danimarca-Finlandia!»

Michael Laudrup ha commentato a TV3+ la decisione della UEFA di far giocare Danimarca-Finlandia. Le sue parole.

«Quando succedono cose del genere i calciatori sono in preda alle proprie emozioni e non hanno la lucidità necessaria per prendere decisioni importanti come queste. In questi casi deve esserci qualcuno a dire ‘Fermiamoci’. Giocare non era una scelta, la partita andava rinviata al giorno dopo. La UEFA avrebbe dovuto dire ai calciatori che non era il caso di giocare. Scendere di nuovo in campo è stato sbagliato».