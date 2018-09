Da oggi è il Dottor Dzeko: l’attaccante della Roma si è laureato

Roma: Dzeko si laurea in gran segreto in Management dello Sport presso l’Università di Sarajevo. L’attaccante bosniaco inizia a pensare al proprio futuro anche dopo il ritiro dal calcio

Da oggi non è più solo un semplice attaccante, ma pure un dottore. Il Dottor Edin Dzeko per essere precisi. Sì, perché la punta della Roma si è laureata, in grandissimo segreto, proprio in questi giorni: Dzeko ieri ha ottenuto quello che si chiama, in gergo, un “diploma di tipo universitario” (cioè l’equivalente di una laurea italiana) in Management dello Sport presso la Facoltà di Sport ed Educazione Fisica dell’Università di Sarajevo. Al termine degli esami del triennio – tutti regolarmente sostenuti durante le soste internazionali in cui è tornato a casa – dunque l’attaccante bosniaco si è potuto fregiare del titolo di “dottore”. Un titolo un po’ a sorpresa, perché davvero Dzeko non aveva ultimamente praticamente mai parlato dei suoi studi e dell’idea di pensare ad una nuova carriera dopo quella calcistica.

Invece, a quanto sembra, Edin ha davvero ponderato a lungo cosa fare una volta appesi gli scarpini al chiodo: non manca moltissimo, ma nemmeno poco a quel momento. In questi giorni l’attaccante giallorosso starebbe discutendo i dettagli di un possibile rinnovo con la Roma fino al 2021 in maniera da spalmare il pesante ingaggio di 4 milioni di euro netti l’anno: potrebbe essere uno degli ultimi contratti della sua carriera. Dopo, con tutta probabilità, l’inizio di una nuova vita da manager, chiaramente sempre nel mondo del pallone e – perché no – proprio alla Roma, squadra a cui la punta bosniaca ha dimostrato di tenere molto rifiutando lo scorso inverno l’offerta del Chelsea. E bravo il Dottor Dzeko.