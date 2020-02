Lautaro al Barça? Werner, Aubameyang, Martial o Griezmann i nomi per sostituirlo

In estate Lautaro Martinez potrebbe volare a Barcellona. L’Inter per sostituirlo starebbe pensando a dei profili top

Lautaro Martinez sarà uno dei nomi più caldi per il prossimo mercato estivo. Settimana dopo settimana il pressing del Barcellona si fa sempre più insistente e Marotta è pronto a giocarsi tutte le sue carte nella trattativa con i blaugrana. Se il Toro dovesse partire, l’Inter vorrebbe sostituirlo con un top mondiale e sul taccuino dell’ad nerazzurro spiccano attualmente tre nomi: Pierre-Emerick Aubameyang, Timo Werner e Anthony Martial.

Come spiega Tuttosport, all’Inter non dispiacerebbe inserire nell’affare col Barcellona il cartellino di Antoine Griezmann. Il francese però avrebbe dei costi enormi per l’Inter, fra ammortamento annuale e ingaggio che supererebbero i 10 milioni netti. Il primo nome su tutti resta quindi quello di Aubameyang. L’ex Milan e Borussia Dortmund ha un contratto in scadenza nel 2021. Se non dovesse arrivare il rinnovo, da luglio il giocatore avrà un costo minore con un solo anno di contratto rimasto, dunque inferiore ai 70 milioni.

L’altro profilo gradito è quello di Martial. Il francese è un giocatore che è sempre piaciuto al ds Ausilio e nelle scorse stagioni l’Inter aveva provato a prenderlo. Prezzo? Intorno ai 60-70 milioni. Servirà una cifra ben superiore, invece, per prendere l’ultimo nome sulla lista di Marotta, ossia quello di Werner. Il bomber del Lipsia vale circa 100 milioni ed è ovviamente nel mirino di tutti i top club europei, Bayern Monaco e Liverpool in primis.