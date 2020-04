Lautaro Barcellona: Messi chiama il Toro, il nerazzurro vacilla

Lautaro Martinez è ad un bivio: restare all’Inter o raggiungere l’amico e idolo Messi al Barcellona. I dettagli

Una trattativa che sembra destinata a fare compagnia a tutti gli appassionati di calcio per tutta l’estate quella tra Lautaro Martinez e il Barcellona. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, ci sarebbe stato un contatto tra il Toro e Lionel Messi.

Lautaro vacilla: avrebbe l’occasione di realizzare il suo sogno, ovvero giocare in una squadra di club con Messi, ma sa anche che Zhang non farà sconti per il suo cartellino.