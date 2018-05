Lautaro Martinez-Inter, ci siamo: tra due settimane le visite mediche

Secondo i media argentini, Lautaro Martinez è atteso in Italia tra due settimane per sostenere le visite mediche di rito

L’estate si avvicina e il matrimonio tra Lautaro Martinez e l’Inter sembra sempre più concretizzarsi. Come riferisce un giornalista argentino, Nicolás Montaláa: «Lautaro Martinez si trasferirà all’Inter da giugno, non c’è possibilità che rimanga al Racing fino a dicembre. Il primo pagamento dei 38 milioni di dollari lordi sarà effettuato a metà anno, la parte restante a giugno 2019».

Sempre Montalaa ha aggiunto circa le tempistiche per far si che l’affare si concretizzi: «Stimiamo che tra due settimane Lautaro Martinez arriverà in Italia per fare il check-up medico all’Inter».Lo stesso Lautaro ha confermato il tutto, stuzzicato dai giornalisti: «Può essere che giovedì (venerdì ora italiana ndr) sia la mia ultima partita di Coppa Libertadores, c’è un club interessato a me che mette un sacco di soldi. Farò la scelta migliore per me».