Lazaro Newcastle, l’allenatore Bruce conferma: «Per fortuna ci ha scelti»

Lazaro Newcastle, l’allenatore dei bianconeri conferma: «Per fortuna ci ha scelto. Siamo felici di averlo preso, può giocare in diverse zone»

Manca solamente l’ufficialità per vedere Valentino Lazaro con la maglia del Newcastle. Dopo giorni di trattative e determinati dubbi è arrivata la scelta definitiva dell’esterno, come affermato anche dallo stesso tecnico Bruce in conferenza stampa:

«Per fortuna ci ha scelto. Siamo felici di averlo preso, può giocare in molte zone di campo anche se quella più idonea è la fascia destra», le dichiarazioni del tecnico.